"القسام" تكشف عن 5 عمليات شرق غزة في تموز الماضي

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، النقاب عن عدة عمليات نفذها مجاهدوها، في شهر تموز/ يوليو الماضي، ضد أهداف عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، في تصريحات لها تابعتها "الرسالة نت" اليوم، إن مجاهديها استهدفوا دبابة "ميركافاة" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" داخل بيارة الحاج عادل الشوا في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة.

وأضافت "القسام" أنها استهدفت منزلًا تحصن بداخله عدد من جنود الاحتلال بـ 3 قذائف مضادة للأفراد وأوقعتهم بين قتيل وجريح في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكرت أن مجاهديها قنصوا 3 جنود إسرائيليين وأوقعوهم بين قتيل وجريح داخل بيارة الحاج عادل في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأردفت: "أكد مجاهدو القسام قصف موقع قيادة وسيطرة للعدو في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة بالأسلحة الرشاشة وقذيفة مضادة للأفراد وصاروخ رجوم".

ولفتت "الكتائب" النظر إلى أن عملياتها المُعلن عنها كُشف عنها بعد عودة مجاهدوها من خطوط القتال. منوهة إلى أن تفجير الدبابة والمنزل وقنص الجنود كان في أيام 4 و5 و9 و16 تموز الماضي على التوالي.

وأمس الإثنين، استهدفت كتائب القسام موقع قيادة وسيطرة لقوات الاحتلال على محور صلاح الدين بالقرب من تلة زعرب جنوب مدينة رفح جنوب القطاع، بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وقصفت "القسام" موقع قيادة وسيطرة للاحتلال على تلّة الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

ونبهت إلى أن مجاهديها قنصوا جنديين من قوات الاحتلال ببندقية "الغول" القسامية وأوقعوهما بين قتيل وجريح شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

واعترفت قوات الاحتلال، أمس الإثنين، بأن أحد جنودها، وكان يخدم في اللواء المدرع 401، أصيب برصاص قناص فلسطيني شمال قطاع غزة؛ قبل أن يتم إجلاءه للعلاج.

وخلال يوليو/ تموز الماضي، قتل 27 إسرائيليًا، من بينهم 18 قتيلًا في معارك غزة، في حين سجلت العديد من حالات الانتحار في صفوف جنود الاحتلال وضباطه، ممن شاركوا بالحرب على غزة ولبنان.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته، وصد العدوان العسكري وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدنيين.