500 رضيع في مستشفيات غزة بسبب الجوع وسوء التغذية

أكد المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش أن 500 رضيع الآن يتلقون العلاج في المستشفيات نتيجة الجوع وسوء التغذية.

وقال البرش في تصريحات له، الثلاثاء، إن 1750 شخصا استشهدوا وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية في القطاع.

وأوضح أن أكثر من 28 ألف حالة سوء تغذية في القطاع منذ بداية العام في ضل الحصار المتواصل على القطاع.

وترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة وتجوّع الفلسطينيين، وشددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي بإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي مجاعة ووصولها إلى مستويات "كارثية".