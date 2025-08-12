وفد من حماس يصل القاهرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار

أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية بوصول وفد من قيادات حركة حماس، برئاسة خليل الحية، إلى مصر للتشاور بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد فترة من الجمود في العملية التفاوضية.

وأوضحت المصادر أن مباحثات القاهرة تهدف إلى إعادة تفعيل المفاوضات والدفع نحو تحقيق تقدم يمهد للتوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة، في ظل جهود مصرية مكثفة واتصالات مع جميع الأطراف المعنية لتجاوز الخلافات.

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع جهود تبذلها القاهرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط استمرار الأزمة الإنسانية في القطاع.