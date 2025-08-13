النونو: وفد حماس في القاهرة لبحث وقف الحرب على غزة وتعزيز العلاقات مع مصر

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" طاهر النونو، أن وفد الحركة برئاسة الدكتور خليل الحية وصل إلى العاصمة المصرية بدعوة رسمية، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول آخر التطورات المرتبطة بحرب الإبادة في غزة، والأوضاع في الضفة والقدس والمسجد الأقصى.

وأوضح النونو، في تصريح صحفي، أن الوفد بدأ اليوم محادثات تمهيدية، على أن تنطلق اللقاءات الرسمية يوم غد الأربعاء، لبحث سبل وقف العدوان على القطاع، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة. كما ستتناول المباحثات ملف العلاقات الفلسطينية الداخلية بهدف الوصول إلى توافقات وطنية حول مختلف القضايا السياسية، إضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية مع مصر وسبل تطويرها.

وأشاد النونو بالجهود التي تبذلها مصر في جميع الملفات السابقة، مشدداً على أن العلاقات بين حماس ومصر ثابتة وقوية، وأن العمل المشترك لم يتوقف في مختلف القضايا.