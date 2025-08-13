شقيق الشهيد الجازي: سيكون هناك مليون شادي.. وأبناء الكرامة ما زالوا على قيد الحياة

قال شادي الجازي، شقيق الشهيد البطل ماهر الجازي، رداً على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى" التي تشمل فلسطين والأردن وسوريا ولبنان ومصر، إن هذه التصريحات تمثل دليلاً واضحاً على أطماع الاحتلال، وتؤكد أنه عدو حقيقي للأردن والأردنيين.

وأضاف الجازي ل"الرسالة نت": "ليعلم نتنياهو أن أبناء معركة الكرامة ما زالوا على قيد الحياة، وأنه إذا كان بيننا شادي واحد اليوم، فسيكون هناك مليون شادي غداً"، مؤكداً أن روح المقاومة التي واجهت الاحتلال في معركة الكرامة لا تزال حاضرة في وجدان الأردنيين.

وشدد على أن رسالة الأردنيين واضحة: المقاومة الفلسطينية هي خط الدفاع الأول عن الأردن، وليست فقط عن فلسطين، وأن المساس بفلسطين هو مساس مباشر بأمن الأردن واستقراره.

وأكد الجازي أن التاريخ أثبت أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة المقاومة، وأن أي محاولة للتغول على الأراضي الأردنية أو تهديد سيادتها ستواجه برد شعبي ووطني لا يقل عن بطولة ومعنويات شهداء الكرامة.