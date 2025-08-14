مسؤول بحزب الله للرسالة: تمادي نتنياهو نتيجة طبيعية لخذلان غزة

قال علي جابر، ممثل الأمين العام لحزب الله، إن التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي تحدث فيها عن ارتباطه بـ"رؤية إسرائيل الكبرى" التي تشمل فلسطين والأردن وسوريا ولبنان ومصر، هي نتيجة طبيعية لحالة العجز والصمت والتواطؤ التي ظهر بها النظام العربي تجاه ما يجري من مجازر واعتداءات في غزة، وما حدث في لبنان من عدوان متواصل.

وأضاف جابر ل"الرسالة نت" أن استمرار هذا الموقف العربي الضعيف سيجعل النظام العربي نفسه مرغماً على مواجهة الاحتلال، في ظل أطماعه غير المتناهية التي لا تتوقف عند حدود أو اتفاقيات، مشيراً إلى أن ما يعلنه نتنياهو اليوم هو ما كان يخطط له الاحتلال منذ عقود.

وأكد أن حزب الله يرى بوضوح أن إسرائيل لن تعترف بالسلام أبداً، فـ"عينها دائماً على الحرب"، مشدداً على أن الرهان على تسويات أو تهدئة مع هذا العدو هو رهان خاسر، وأن الرد الحقيقي على تهديداته يكون بالمقاومة وتوحيد الموقف العربي والإسلامي لمواجهته.

وختم جابر بالتأكيد على أن المقاومة في فلسطين ولبنان ستظل خط الدفاع الأول عن الأمة، وأن أي تراجع عن دعمها لن يجلب إلا مزيداً من الأطماع والاعتداءات.