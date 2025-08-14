عشائر الأردن وغزة يؤكدان: المقاومة صمام أمان للعرب ولن نتخلى عنها

أجرى د. علاء الدين العكلوك رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية؛ اتصالا مع كبير عشائر الأردن الشيخ طراد الفايز؛ معربا فيه عن تنديده ورفضه للتصريحات التي خرجت عن رئيس وزراء الاحتلال التي يهدد فيها بضمّ دول بالمنطقة لما يسميها بـ"إسرائيل الكبرى".

وأكدّ العكلوك خلال اتصاله؛ أن هذه التصريحات تكشف النوايا الإسرائيلية الخبيثة التوسعية تجاه دول المنطقة؛ وتعبر عن طبيعة هذا الكيان الدموي ضد دول المنطقة.

من جهته؛ شددّ الشيخ الفايز على أنّ المقاومة في فلسطين هي درع أمين وصمام أمان لدول المنطقة.

وقال الفايز إن غزة تقف سدا منيعا لأمن مصر والأردن وسوريا ولبنان والسعودية؛ مضيفا: "لو انهارت مقاومة غزة؛ فإن إسرائيل ستجتاح كل دولنا العربية؛ ولهذا ستظل قوية منيعة ولن نتخلى عنها".

وتابع: "كل القبائل والعشائر الأردنية تقف مع غزة ومقاومتها؛ كلها معكم ولن نتخلى عنكم".