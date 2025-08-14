جمعية العودة الصحية: غزة على حافة المجاعة الجماعية وسط انهيار صحي خطير

حذرت جمعية العودة الصحية والمجتمعية من تفاقم الكارثة الغذائية في قطاع غزة، حيث يواجه السكان، وخاصة الأطفال والنساء، خطر الموت جوعًا في ظل استمرار العدوان والحصار الخانق.

وأشارت الجمعية إلى أن عدد الأطفال الذين تلقوا متابعة غذائية خاصة في مستشفى العودة بمخيم النصيرات ارتفع من 7,052 حالة بين يناير ومنتصف مارس 2025، إلى 20,870 حالة جديدة حتى نهاية يونيو، أي بزيادة تقارب 195% خلال ثلاثة أشهر.

وأكدت أن معظم الأطفال يعانون من نقص حاد في العناصر الغذائية الأساسية، وأن مخزون العلاج الغذائي التكميلي أوشك على النفاد. كما سجلت وفاة 92 طفلًا بسبب الجوع، وارتفاع حصيلة ضحايا التجويع إلى 162 شخصًا، إضافة إلى أكثر من 900 ألف طفل يعانون من سوء تغذية بدرجات متفاوتة، بينهم 17 ألفًا في حالة حادة.

وأوضحت الجمعية أن الحصار وتدمير الأراضي الزراعية أفقد السكان آخر مواردهم الغذائية، فيما تعاني النساء الحوامل والمرضعات من فقر دم حاد، وازدادت الولادات المبكرة والتشوهات الخلقية مع ولادة أكثر من 1600 طفل بوزن منخفض.

وطالبت الجمعية بـتدخل إنساني عاجل وفتح المعابر دون شروط لإدخال الغذاء والدواء، مؤكدة أن الجوع في غزة تحول من حالة طارئة إلى ظاهرة عامة تهدد حياة مئات الآلاف.