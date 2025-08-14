تدفق مياه الصرف الصحي يعطل العمل في مجمع ناصر الطبي بخان يونس

شهد مجمع ناصر الطبي خلال الساعات الماضية تدفقًا لمياه الصرف الصحي بين أقسام المستشفى وفي الساحة الخارجية، ما تسبب في تعطيل جزئي لعمل الطواقم الطبية، وخلق مكرهة صحية تهدد سلامة المرضى والمرافقين.

وأوضحت إدارة المجمع أن طواقم الصيانة الداخلية باشرت على الفور العمل لمعالجة الخلل، إلا أن الفحوصات الميدانية بيّنت أن أصل المشكلة يقع في خطوط الصرف الصحي الرئيسية وسط مدينة خان يونس، والتي تعرضت لأضرار جسيمة جراء اعتداءات الاحتلال، الأمر الذي حال دون إصلاحها حتى الآن.

وأكد المدير الإداري لمجمع ناصر الطبي، إياد برهوم، أن قوات الاحتلال تمنع وصول الطواقم الفنية لإصلاح هذه الخطوط، مما يفاقم الأزمة ويؤثر سلبًا على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في ظل الظروف الإنسانية القاسية.

وناشدت إدارة المستشفى جميع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والهيئات الحقوقية، بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال لتمكين الطواقم من إصلاح خطوط الصرف الصحي وسط مدينة خان يونس، حمايةً للمرضى وضمانًا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية دون عوائق