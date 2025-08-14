حماس تدعو ليوم غضب الجمعة القادمة نصرة لغزة ورفضًا لمخططات الاستيطان في الضفة

دعت حركة المقاومة الإسلامية – حماس، اليوم، جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية للمشاركة الواسعة في فعاليات "يوم غضب عارم" الجمعة القادمة، نصرة لقطاع غزة ورفضًا لمخططات السيطرة الإسرائيلية على الضفة.

وقالت الحركة في بيان إن الرد الحقيقي على مشاريع الاستيطان والضم، ومنها مخطط وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش لبناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية جديدة والسيطرة الكاملة على الضفة، يكون عبر الميدان والتصعيد الشعبي والمقاومة بكل أشكالها.

وطالبت حماس الفصائل الوطنية والإسلامية والحراكات الشعبية والشبابية والنقابات والاتحادات بتوحيد الصفوف وإسناد المناطق المهددة بالمصادرة، مؤكدة أن "هذه الأرض المباركة حق لشعبنا وحده، ولن نسمح بسرقتها أو تشويه هويتها".

وأضاف البيان أن الفعاليات الميدانية في الداخل والخارج يجب أن تحمل رسائل غضب وتحدٍ للاحتلال، وأن مشروع الضم "سيسقط بإرادة الشعب ومقاومته المستمرة".