القسام تستهدف دبابة وجرافة للاحتلال جنوب حي الزيتون

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافاه 4" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" في شارع 8 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأوضحت الكتائب في بلاغ عسكري أن إحدى وحداتها الميدانية رصدت تحركات آليات الاحتلال في المنطقة، فباشرت باستهداف الدبابة بقذيفة مضادة للدروع، تلاها قصف الجرافة العسكرية في الموقع نفسه، ما أسفر عن إصابتهما بشكل مباشر.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن سلسلة عمليات المقاومة الفلسطينية التي تتصدى لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في أحياء غزة، حيث تدور اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح في محيط حي الزيتون.

وأكدت كتائب القسام أن مقاتليها يواصلون تنفيذ عمليات نوعية ضد آليات وقوات الاحتلال، في إطار الدفاع عن الشعب الفلسطيني وردًا على الجرائم المتواصلة بحق المدنيين والمقدسات.