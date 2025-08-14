الأونروا: منع دخول المساعدات إلى غزة منذ أكثر من 5 أشهر

أكد مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن سلطات الاحتلال تمنع الوكالة من إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ أكثر من خمسة أشهر، رغم توفر كميات كبيرة من المواد الإغاثية في مخازنها بمصر والأردن.

وأوضح المفوض أن تلك المخازن تحتوي على مواد غذائية وأدوية ولوازم نظافة تكفي لنقلها عبر نحو 6 آلاف شاحنة، مشددًا على أن إدخال هذه المساعدات بات ضرورة ملحّة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المساعدات تحت إشراف وإدارة الأمم المتحدة، لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.