نائب أردني: تصريحات نتنياهو بحق الأردن هراء سياسي وأوهام استعمارية

اعتبر النائب الأردني خليل عطية أن ما تفوّه به "المجرم النازي قاتل الأطفال" بنيامين نتنياهو بحق الأردن، لا يعدو كونه هراءً سياسياً يعكس أوهاماً مريضة بعقلية استعمارية بائدة، مؤكداً أنه اعتداء سافر على السيادة الوطنية وكرامة الأردنيين.

وقال عطية في تصريح خاص ب"الرسالة نت" إن الأردن ليس ساحة فراغ ولا أرضاً مستباحة، مشدداً على أن الأردنيين، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، سيقفون صفاً واحداً في وجه أي محاولة للمساس بحدوده أو سيادته أو تاريخه.

وأضاف أن الشعب الأردني وأمته العربية أسقطوا عبر التاريخ مشاريع أكبر وأخطر مما يحلم به نتنياهو، وسيسقطون أوهامه كما أسقطوا أوهام من سبقه.

وأكد عطية رفضه القاطع لأي خطاب توسعي يمس الأردن وفلسطين، محذراً من أن استمرار "العربدة الإسرائيلية" سيقود المنطقة إلى انفجار واسع، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في ردع الاحتلال قبل أن يحرق الأخضر واليابس.

وختم عطية بالقول: "للقتل نيتنياهو نقول، طال الزمن أو قصر، فإن فلسطين ستتحرر ويعود أصحاب الحق إلى أرضهم، وسيزول الاحتلال، وستبقى غزة بشعبها الصامد شوكة في عنق الاحتلال".