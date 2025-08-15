فصائل المقاومة: تصريحات نتنياهو تكشف مشروع "إسرائيل الكبرى"

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول ما سماه "رؤية إسرائيل الكبرى"، وخطة وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش التهويدية، تكشف بوضوح الوجه الحقيقي للمشروع الصهيوني، وتفضح نواياه الاستعمارية الخبيثة التي تشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي العربي والإسلامي.

وقالت الفصائل في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذه التصريحات ليست معزولة، بل تأتي امتدادًا لحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مستندًا إلى "خرافات توراتية مزيّفة" تهدف إلى فرض "إسرائيل الكبرى" كأمر واقع على الأرض.

وأضافت أن ما يمارسه العدو الصهيو-أمريكي من تهجير وقتل ممنهج لأهل غزة، ليس سوى المرحلة الأولى من مشروع توسعي يستهدف عمق الأمة العربية والإسلامية، مشددة على أن دماء وتضحيات الفلسطينيين اليوم هي دفاع عن الأمة بأسرها وإسقاط للمخطط الصهيوني الذي أعلن عنه قادة الاحتلال وأحلافهم.

وأكدت الفصائل أن المقاومة في غزة تمثل "السدّ المنيع والخندق الأول والطليعة الحامية" للأمة، وصمّام الأمان الحقيقي للمنطقة، مشيرة إلى أنها تخوض نيابة عن الأمة معركة الصمود والثبات التي ستسجَّل في أنقى صفحات التاريخ.

وشددت على أن الصراع مع الاحتلال ليس صراع حدود، بل صراع وجود يهدف إلى ابتلاع الأرض والمقدسات والهوية، داعية إلى سرعة الاتفاق على استراتيجية عربية وإسلامية عاجلة لمواجهة هذا الخطر، وردع الاحتلال، وكسر الهيمنة الصهيونية المدعومة أمريكياً، ودعم الشعب الفلسطيني حتى تحقيق النصر وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.