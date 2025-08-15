حماس: تصريحات وزيرة خارجية السلطة حول سلاح المقاومة لا تخدم شعبنا

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن أسفها للتصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية السلطة الفلسطينية، فارسين أغابيكان، والتي دعت فيها إلى تسليم سلاح المقاومة، معتبرة أن مثل هذه المواقف لا تخدم الشعب الفلسطيني ولا مصالحه الوطنية.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، مساء الثلاثاء، أن المقاومة وسلاحها "استحقاق وطني يفرضه وجود الاحتلال"، ولا يمكن التخلي عنهما إلا بعد استعادة كامل الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

واستغربت حماس صدور هذه التصريحات في ظل استمرار ما وصفته بـ"حرب الإبادة الوحشية" التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، وفرضه وقائع خطيرة على الأرض في الضفة المحتلة، كان آخرها خطة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش التي تستهدف عزل القدس، وتقسيم الضفة، وسلب أراضيها تمهيدًا لتهجير سكانها.

وجددت الحركة دعوتها لقيادة السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذه المواقف، والاصطفاف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية لإسقاط مخططات الاحتلال الرامية لإبادته وتهجيره، مؤكدة أن مستقبل غزة وفلسطين "سيقرّره شعبنا الموحّد، لا الاحتلال ولا إملاءاته".