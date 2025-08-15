الفصائل تدعو لاجتماع وطني طارئ لمواجهة مخططات الاحتلال

عقدت عدد من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اجتماعاً في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث التطورات السياسية والميدانية، وعلى رأسها حرب الإبادة والتجويع التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنّها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد المجتمعون، في بيان مشترك، أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة تتمثل في الوقف الفوري والشامل للعدوان، ورفع الحصار عن القطاع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق. وشددوا على تجاوبهم الكامل مع أي مبادرات أو مقترحات تضمن تحقيق المطالب الوطنية، وعلى رأسها إنهاء العدوان وانسحاب قوات الاحتلال.

وأشاد البيان بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر وقطر في دعم القضية الفلسطينية، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، إضافة إلى مساعيهما لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وانخراطهما المباشر في المفاوضات غير المباشرة لوقف العدوان.

وحذّر المجتمعون من مخططات الاحتلال لإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه تحت ذرائع مختلفة، مؤكدين ضرورة التصدي لهذه المشاريع بكل السبل. كما نبهوا إلى المخطط التهويدي في الضفة الغربية المحتلة، الذي يشمل السيطرة الكاملة على الأرض، وتهجير السكان، ومصادرة الأراضي، وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، داعين إلى وضع خطط وطنية عاجلة لمواجهة هذا المشروع.

وفي هذا السياق، دعت الفصائل إلى عقد اجتماع وطني طارئ برعاية مصرية، يضم كافة القوى الفلسطينية، بهدف الاتفاق على استراتيجية وطنية وبرنامج عملي لمواجهة مخططات الاحتلال، ووقف الإبادة، وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

كما أكد البيان أن ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى" التي طرحها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تمثل مشروعاً توسعياً يهدد الأمن القومي العربي، ويستهدف دول المنطقة، ما يتطلب تضافر الجهود العربية لإفشاله.

وأشاد الحضور بالحراك الدولي الداعم للقضية الفلسطينية، الذي يبرهن على عزلة الاحتلال، داعين المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤولياتهم التاريخية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط الجاد لوقف الجرائم ومحاسبة الاحتلال.

واختتمت الفصائل بيانها بالتأكيد على مواصلة الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووقف حرب الإبادة، وتوجيه التحية لصمود الفلسطينيين وثباتهم على أرضهم وحقوقهم.