حماس: اقتحام بن غفير زنزانة البرغوثي وتهديده يكشف فاشية الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن اقتحام الإرهابي والفاشي وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، زنزانة العزل الانفرادي للقائد الأسير مروان البرغوثي، وتهديده الوقح في استعراض جبان يكشف فاشية الاحتلال وعداءه لكل القيم الإنسانية.

وأكدت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الجمعة، أن هذا العمل الإجرامي الخطير لن ينال من عزيمة وصلابة المناضل البرغوثي، بل سيزيده إصرارًا على مواصلة نضاله المشروع من أجل حرية شعبه وكرامته.

وشددت على أن هذا العمل سيزيد من وحدة الحركة الأسيرة في مواجهة سياسات القمع والتنكيل الممنهج التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال.

وأوضحت أن هذا السلوك الإجرامي يأتي امتدادًا لجرائم الحرب المرتكبة في معتقل “سديه تيمان”، الذي شهد انتهاكات مروعة بحق الأسرى، وطالت أطباء وممرضين وصحفيين، في مشهد يعكس حجم الوحشية التي يتعامل بها الاحتلال مع الأسرى والمعتقلين.

ودعت حماس، شعبنا إلى أوسع حالة تضامن وإسناد مع أسرانا الأبطال، والوقوف في وجه جرائم الاحتلال، وتصعيد الضغط الشعبي لوقف الانتهاكات حتى نيلهم الحرية.

وطالبت الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية، وأحرار العالم، إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للأسرى، ووقف سياسات القمع الممنهجة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.