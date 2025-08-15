"الأحرار" تدين تصريحات وزيرة الخارجية بشأن سلاح المقاومة

أدانت حركة الأحرار الفلسطينية تصريحات وزيرة خارجية السلطة، والتي تتماشى مع رؤية الإحتلال وقادته المتطرفين.

وأكدت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الجمعة، أن مثل التصريحات نابعة عن عنصرية ونزاع سلطوي، ولا تنبنى على أسس وطنية.

وطالبت الحركة، السلطة بإدانة مثل هذا التصريحات ومحاسبة قائلها.

ودعت أبناء شعبنا الفلسطيني إلى نبذ مثل هذه الأبواق، في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة إلى الوحدة الوطنية، وتوحيد الرؤى لمواجهة هذا الاحتلال الناظر إلى احتلال غزة والضفة والقدس، وإطباق السيطرة والسيادة الإدارية والأمنيه عليهم.

وقالت: "في هذا الوقت تخرج علينا مثل هذه الوزيرة لتطالب بنزع سلاح الضحية أمام جلاده، بدل أن تستخدم سلطتها وصلاحيتها الدبلوماسية في تأجييج وتألييب العالم على أفعال وجرائم الاحتلال، وملاحقة قادته في المحافل والمحاكم الدولية".