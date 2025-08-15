عشرات آلاف الفلسطينيين يؤدون الجمعة في "الأقصى"

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك وباحته، في ظل قيود وتشديدات إسرائيلية على الوافدين.

ونشرت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية في منطقة باب الأسباط؛ بالتزامن مع توافد المصلين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص عند باب الملك فيصل أحد أبواب المسجد الأقصى.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها بحق الوافدي للمسجد، خاصةً الشبان، حيث أوقفت العديد منهم ودققت في هوياتهم، فيما منعت آخرين من الدخول.

وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير والتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك، وأداء صلاة الجمعة فيه.

ونادت بالمشاركة في الرباط في باحات المسجد الأقصى؛ إفشالًا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وشددت الدعوات على ضرورة الحشد والنفير، والتصدي لقرارات الاحتلال التي تحاول تخفيض أعداد المصلين، مؤكدة على أهمية التوجه المكثف إلى الأقصى بعد إعادة فتحه، وأداء الصلوات فيه.

واعتبرت ذلك خطوة عملية لمواجهة إجراءات الاحتلال، وكسر محاولاته لعزل المسجد عن محيطه الشعبي والديني.

وذكر الناشطون أن الرباط في الأقصى في هذا التوقيت الحرج يمثل صموداً شعبياً في وجه التصعيد الاحتلالي، ورسالة واضحة بأن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مهما كانت الظروف والتحديات.