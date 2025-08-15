المنظمات الأهلية: 15 ألف مريض وجريح بغزة بحاجة للإجلاء الطبي

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية بغزة أمجد الشوا إن أكثر من 15 ألف مريض وجريح بحاجة ماسة للإجلاء الطبي إلى خارج القطاع.

ودعا الشوا في تصريح صحفي يوم الجمعة، إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ المرضى والجرحى وإرسال مستشفيات ميدانية للقطاع.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 61,776 شهيدًا، و154,906 مصابًا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.