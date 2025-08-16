برلين.. إحياء ذكرى صحفيين قتلتهم "إسرائيل" في غزة

أقيمت في العاصمة الألمانية برلين، مراسم إحياء ذكرى الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ 22 شهرا.

وتجمع، الجمعة، حشد غفير قرب مبنى نقابة "فيردي" الألمانية للعاملين بقطاع الخدمات في برلين، لإحياء ذكرى الصحفيين الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ورفع المتظاهرون صورا لمراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع اللذين استشهدا في قصف إسرائيلي لخيمة صحفيين في غزة مساء الأحد الماضي.

وخلال التظاهرة قرئت أسماء أكثر من 200 صحفي قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في غزة، كما تليت وصية الشريف التي كتبها قبل استشهاده.

ووضع المشاركون في المظاهرة الزهور على المكان الذي عرضت فيه صور الصحفيين الشهداء، وأشعلوا الشموع.

والأحد الماضي، قتل جيش الاحتلال 6 صحفيين فلسطينيين، بينهم مراسلا قناة "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، بقصف خيمة كانوا يقيمون فيها بمحيط "مستشفى الشفاء" غربي مدينة غزة.

وبمقتلهم ارتفع عدد الصحفيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 238 صحفيا منذ بدئه حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، وفق مكتب الإعلام الحكومي بغزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.