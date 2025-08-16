"إسرائيل" تمحو عائلة فلسطينية جديدة من السجل المدني بعد قصف منزلها

أزالت "إسرائيل" عائلة فلسطينية جديدة من السجل المدني، بعد قتل جميع أفرادها، إثر قصف استهدفهم، فجر السبت، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء 6 شهداء من عائلة واحدة، بينهم 4 أطفال، بقصف الاحتلال على منزل في مخيم البريج وسط القطاع.

وبينت المصادر أن الشهداء من عائلة غانم، وهم الأب محمد غانم وزوجته زهيرة سكر وأطفالهما الأربعة.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية مُسحت مئات العائلات من السجل المدني بعد استهداف منازلهم واستشهاد أفرادها دفعة واحدة.

ووثق المكتب الإعلامي الحكومي إزالة أكثر من 2180 عائلة فلسطينية من السجل المدني حتى الرابع من مايو/ أيار الماضي، بفعل الغارات الإسرائيلية المتواصلة على بيوت وخيام النازحين في جميع مناطق قطاع غزة، والتي ارتفعت حدتها منذ استئناف حرب الإبادة في 18 مارس/ أذار الماضي.

وأوضح تقرير سابق للإعلامي الحكومي، أن الاحتلال ارتكب أكثر من 12 ألف مجزرة، منها 11,859 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية، إضافة إلى 5,070 عائلة لم يتبق منها سوى فرد واحد فقط، بعد استشهاد ما يزيد عن 9,280 من أفرادها، وفق إحصائية صادرة في 18 أبريل/ نيسان الماضي.

ولا يزال تعداد المفقودين بالآلاف لا يُعرف مصيرهم، وسط الصعوبات التي تواجهها فرق الإنقاذ الطبية والدفاع المدني في الوصول إلى الأحياء المستهدفة، نتيجة استمرار القصف العشوائي ونقص المعدات، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالطرق.