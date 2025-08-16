رغم القمع.. احتجاجات متواصلة في بلدات الداخل ضد حرب غزة

شهدت عدة بلدات فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948، وقفات احتجاجية وتظاهرات حاشدة رفضًا للحرب على غزة وسياسة التجويع التي تفرضها سلطات الاحتلال، في وقت اعتدت فيه الشرطة الإسرائيلية على متظاهرين في أم الفحم واعتقلت ثلاثة منهم قبل أن تُفرج عنهم لاحقًا، فيما فُرض الحبس المنزلي على أحدهم لثلاثة أيام.

أم الفحم: قمع واعتقالات

تجمّع العشرات عند دوار غزة في أم الفحم، رافعين صورًا لأطفال غزة الذين يعانون من سوء التغذية، ولافتات كُتب عليها: "أوقفوا حرب الإبادة الجماعية في غزة"، "سياسة التجويع جريمة حرب"، "قتل الأطفال والنساء جرائم حرب".

الشرطة اعتدت على متظاهرين وعلى نائب رئيس البلدية خلال الوقفة، الأمر الذي أثار غضب اللجنة الشعبية في المدينة، التي أكدت في بيانها أن محاولات قمع الأصوات المناهضة للعدوان لن تزيد الأهالي إلا إصرارًا على الاستمرار في النضال.

طمرة: رفض للحصار وقتل الصحافيين

في مدينة طمرة، خرج المئات في وقفة احتجاجية رفعوا خلالها لافتات منددة بحرب الإبادة، وهتفوا ضد قتل الصحافيين.

رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، محمد صبح، أكد أن الحراك الشعبي سيستمر وسيتوّج بمظاهرة قطرية في تل أبيب الأسبوع المقبل، معتبرًا أن هذه التحركات تعكس انتماء الفلسطينيين في الداخل لقضيتهم المركزية ورفضهم للعدوان.

القدس وأبو غوش: أواني فارغة ضد التجويع

في أبو غوش وعين رافة وعين نقوبا، نظم الأهالي وقفة للأسبوع الثالث على التوالي، حيث قرع المتظاهرون أواني معدنية خاوية للتعبير عن رفضهم لسياسة التجويع.

كما رفعوا صور أطفال غزة ولافتات كُتب عليها: "لا للتجويع"، "جوع غزة جريمة"، "قصف المدنيين جريمة حرب".

كوكب أبو الهيجاء وكابول: رسائل تضامن

في كوكب أبو الهيجاء، رفع المتظاهرون شعارات منها "لا لحرب الإبادة ضد شعبنا" و"تجويع المدنيين جريمة حرب".

أما في كابول، فقد شارك العشرات في وقفة احتجاجية أكدوا خلالها أن تحركاتهم تأتي رفضًا لمشاهد التهجير والتجويع في غزة، ودعوا لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية كخطوة عملية لمواجهة الحرب.

كفر قرع: استمرار الحراك الشعبي

العشرات في كفر قرع شاركوا في وقفة احتجاجية عند الدوار الأول في المدينة، للأسبوع الثاني على التوالي، بدعوة من اللجنة الشعبية.

المشاركون رفعوا صور الأطفال المجوّعين ولافتات كُتب عليها: "أطفال غزة يُقتلون جوعًا"، "أوقفوا الحرب"، "الصمت على المؤامرة عار". رئيس اللجنة الشعبية بلال حمارشة شدد على أهمية الوحدة الشعبية لمواجهة الحرب، ودعا إلى إدخال المساعدات الإنسانية فورًا إلى القطاع.

حيفا: رفض لقتل الصحافيين

في مدينة حيفا، أفرجت الشرطة عن 11 متظاهرًا وصحافية، بعد أن اعتقلتهم خلال وقفة احتجاجية مساء الخميس تحت شعار "لن تقتلوا الحقيقة، لن تخفوا جرائمكم".

الوقفة خُصصت للتنديد بقتل الصحافيين والتجويع والإبادة في غزة.

وتعكس سلسلة الوقفات الاحتجاجية في بلدات الداخل وحدة الصوت الفلسطيني في مواجهة الحرب على غزة، وإصرار المتظاهرين على كسر محاولات القمع وإيصال رسالتهم الرافضة للإبادة والتجويع إلى العالم.