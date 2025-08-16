رابطة علماء فلسطين: "إسرائيل الكبرى" أطماع استعمارية تهدد الأمة كلها

أدانت رابطة علماء فلسطين تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي أعلن فيها تبنيه العلني لفكرة ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل إعلانًا واضحًا عن الأطماع الاستعمارية القديمة للكيان الصهيوني، القائمة على التوسع من النيل إلى الفرات.

وقالت الرابطة في بيان صحافي صدر اليوم السبت إن "تبني نتنياهو لهذه الرؤية الدينية المتطرفة يحوّل الصراع مع الاحتلال إلى صراع عقائدي وجودي، لا مجرد نزاع سياسي أو حدودي"، مؤكدة أن هذه المواقف تأتي في ظل حرب إبادة وتطهير عرقي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ شهور.

وأضاف البيان أن "الصمت الدولي والتواطؤ الإقليمي على الجرائم الصهيونية شجع نتنياهو على إعلان أطماعه التوسعية، في وقتٍ يتحمل فيه الصامتون تبعات قول القائل: أُكلتُ يوم أُكل الثور الأبيض".

ودعت رابطة علماء فلسطين علماء الأمة ومفكريها ودعاتها إلى "القيام بواجب البيان والتحذير وفضح المشروع الصهيوني بجميع الوسائل"، كما ناشدت الشعوب العربية والإسلامية "بالتحرك والضغط على حكوماتها لاتخاذ مواقف عملية وحاسمة".

وطالبت الرابطة الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية "برفض هذه التصريحات رسميًا، واتخاذ خطوات سياسية وقانونية على المستوى الدولي لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم"، مشددة على ضرورة توحّد الأمة لمواجهة "الخطر الصهيوني الذي يهدد كيانها ومستقبلها".

وختم البيان بالقول: "إن غزة وفلسطين اليوم تمثل خط الدفاع الأول عن عقيدة الأمة وكرامتها وأمنها، وإن التخلي عنها هو تخَلٍّ عن الأمة كلها"، مؤكدة أن الله هو حسب الأمة ونعم الوكيل.