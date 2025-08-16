فصائل المقاومة تستهدف مقار قيادة (إسرائيلية) في غزة ورفح

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، تنفيذ عمليات قصف متزامنة استهدفت مواقع عسكرية (إسرائيلية) في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صحافي، إنها قصفت بقذائف هاون مقر قيادة وسيطرة للجيش (الإسرائيلي) في منطقة أرض البرعصي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي السياق ذاته، أفادت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت بقذائف هاون موقع قيادة وسيطرة للجيش (الإسرائيلي) على محور صلاح الدين جنوب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكدت الفصائل أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على استمرار العدوان (الإسرائيلي) على القطاع.