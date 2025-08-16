الهلال الأحمر: ارتقاء متطوع جديد يرفع حصيلة شهداء الجمعية في غزة إلى 54

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، استشهاد أحد متطوعيه في قطاع غزة جراء قصف (إسرائيلي) استهدف مدنيين شمال القطاع.

وأوضح الهلال الأحمر في بيان أن المتطوع سليم صبحي السواركة (28 عاماً) من فرع الوسطى، استشهد أمس الجمعة، بعد استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين أثناء زيارته لأقاربه في شمال غزة.

وباستشهاد السواركة، ارتفع عدد شهداء الجمعية في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى 54 شهيدًا من طواقمها ومتطوعيها.

وأكدت الجمعية أن استهداف طواقمها الإنسانية يأتي رغم وضوح شعاراتها والتزامها بالعمل وفق القوانين الدولية الإنسانية.