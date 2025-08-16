حماس: الاحتلال يرتكب "حرب إبادة" في غزة بدعم أمريكي ونطالب بتحرك دولي عاجل

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت (16 أغسطس/آب 2025)، إن الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ قرابة أسبوع هجوماً واسعاً على الأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة غزة، لا سيما في حي الزيتون، مستخدماً الطائرات الحربية والمدفعية والروبوتات المتفجرة في "تدمير ممنهج" يستهدف القطاع وسكانه.

وأضافت الحركة في تصريح صحفي أن ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم ومجازر متواصلة بحق المدنيين والبنية التحتية، يجسّد عملياً تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتكررة حول ما يُسمى بـ"هجوم درسدن"، مؤكدة أن القطاع يشهد "فصلاً جديداً ووحشياً من حرب الإبادة".

وحملت حماس الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن استمرار الحرب، معتبرة أن الدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه لنتنياهو يمثّل "ضوءاً أخضر" لمواصلة المجازر منذ أكثر من 22 شهراً.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، إلى التحرك الفوري لوقف العدوان، كما وجهت نداءً إلى الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر للانتفاض نصرةً لغزة، والتظاهر في الساحات للضغط من أجل إنهاء "حرب الإبادة".