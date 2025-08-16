35 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم بينهم 15 من منتظري المساعدات

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت (16 أغسطس/آب 2025)، باستشهاد أكثر من 35 مواطناً منذ ساعات الفجر جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع.

وأوضحت المصادر أن من بين الضحايا 15 شهيداً كانوا من منتظري المساعدات الإغاثية، حيث استهدفهم القصف خلال تجمعهم بانتظار وصول المعونات الغذائية.

وأكدت أن حصيلة الشهداء مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف الذي يطال الأحياء السكنية في مدينة غزة ومناطق متفرقة من شمال ووسط وجنوب القطاع.

ويشهد قطاع غزة أوضاعاً إنسانية متدهورة، مع تفاقم أزمة الغذاء والدواء جراء الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات إلا بكميات محدودة، في وقت تحذر فيه منظمات دولية من مجاعة وشيكة تهدد مئات الآلاف من المدنيين.