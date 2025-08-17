الاحتلال يواصل تدمير حي الزيتون ومجزرة بساحة المستشفى المعمداني

يتعرض حي الزيتون في غزة، لليوم السابع على التوالي، لعدوان إسرائيلي متواصل وعمليات نسف وتدمير واسعة للمنازل والمربعات السكنية، طالت أكثر من 400 منزل، بهدف دفع السكان للنزوح قسرا.

وضمن عملياته العسكرية المتواصلة في المنطقة، أقدم جيش الاحتلال، صباح اليوم، على تنفيذ ثلاث عمليات نسف كبيرة استهدفت مباني سكنية في حي الزيتون، ما أسفر عن تدميرها بالكامل.

من جانبه، قال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن ما يشهده حي الزيتون يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، حيث تتعرض المنطقة لقصف متواصل وعنيف أوقع أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأضاف "بصل" في تصريحات تابعتها "الرسالة نت": "طواقمنا تواجه صعوبات هائلة في الوصول إلى العالقين تحت الركام بسبب القصف المكثف ونقص المعدات".

وأكد أن العديد من العائلات في الحي ما زالت محاصرة ومقطوعة عن أي إمدادات من غذاء أو دواء أو ماء.

وشدد أن ما يحدث في حي الزيتون هو "كارثة إنسانية مكتملة الأركان"، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً وفوريًا من المجتمع الدولي لوقف العدوان وإنقاذ المدنيين.

كما ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مجزرة جديدة راح ضحيتها 7 شهداء وعدد آخر من الجرحى، جراء قصف ساحة مستشفى المعمداني، في وقت تواصل فيه هذه القوات عمليات الهدم الواسعة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين داخل ساحة مستشفى المعمداني بحي الزيتون، ما أدى لاستشهاد سبعة مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة.

وفي وقت سابق، استهدفت مدفعية الاحتلال ليل السبت/ الأحد، محيط المستشفى المعمداني.