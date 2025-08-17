المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يدمر "الزيتون" أكبر أحياء مدينة غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت منذ 11 أغسطس/آب الجاري في تسوية حي الزيتون، أكبر أحياء مدينة غزة، بشكل شبه كامل.

وأوضح المرصد أن قوات الاحتلال دمرت نحو 400 منزل عبر تفجيرها بواسطة روبوتات مفخخة وقصفها الجوي، في وقت تحاصر فيه المربعات السكنية بالطائرات المسيرة لإجبار السكان على المغادرة تحت تهديد السلاح.

وأشار إلى أن استهداف حي الزيتون يأتي في إطار خطة إسرائيلية معلنة لفرض السيطرة الكاملة على مدينة غزة، على غرار ما جرى في محافظات رفح وخان يونس وشمال القطاع، وتهجير سكانها إلى مناطق معزولة ومحدودة المساحة جنوبي القطاع.

وحذّر المرصد من أن استكمال عمليات التدمير في محافظة غزة ينذر بوقوع مذابح جماعية غير مسبوقة بحق المدنيين، مؤكداً أن ما يجري يندرج ضمن سياسة ممنهجة لتفريغ المدينة من سكانها وتغيير طابعها الديمغرافي.