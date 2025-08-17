المسار البديل يدعو لــلمشاركة الواسعة في "جمعة الأقصى" في العالمين العربي والإسلامي

دعت حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل جماهير الشعب المصري، ومساجد مصر وأئمتها وخطبائها، إلى جعل خطبة وصلاة الجمعة القادمة يوماً للغضب الشعبي، رفضاً لحرب الإبادة في غزة وللعدوان الصهيوني المستمر على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

ونوّهت الحركة أن هذه الجمعة تأتي متزامنة مع الذكرى الـ 56 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك في 21 آب/أغسطس 1969، وهو ما يجعلها محطة إضافية لتعزيز الحشد الشعبي العربي والإسلامي في مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني وحماته الدوليين.

وتأتي هذه الدعوة في ظل اقتحامات متكررة لباحات المسجد الأقصى، وفي سياق المخطط الصهيوني الرامي إلى تقسيمه زمانياً ومكانياً تمهيداً لتدميره وبناء ما يسمى "الهيكل المزعوم" على أنقاضه، وهو ما اعتبرته الحركة إعلان حرب صريحاً على الأمة كلها.

وطالبت الحركة بخروج مظاهرة من كل مسجد في عموم العالمين العربي والإسلامي وفي كل القارات وذلك بعد صلاة الجمعة، ليكون الصوت واحداً ضد الاحتلال الصهيوني وحلفائه، وليؤكد أن (الأقصى) كما فلسطين قضية الأمة كلها وليست شأناً فلسطينياً داخلياً.

وأكدت الحركة أن الشعب المصري وجماهير الأمة العربية والإسلامية قادرون على كسر القيود ومواجهة التطبيع والخذلان الرسمي، والانتصار للمقدسات والقدس، على طريق تحرير فلسطين من النهر إلى البحر.