البلديات تعلن عجزها عن توفير المياه بسبب نقص الموارد وخطر المناطق "الحمراء"

أكد مدير عام التخطيط والمياه والصرف الصحي في بلدية غزة، ماهر سالم، أن جميع بلديات قطاع غزة باتت عاجزة تمامًا عن تقديم الخدمات الأساسية في ظل فقدانها لمصادر الدخل والمعدات اللازمة لتشغيل المرافق.

وقال سالم في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن عدد سكان مدينة غزة تضاعف خلال الأشهر الأخيرة، بينما لا يصل إلى المدينة سوى أقل من ربع الكميات المطلوبة من المياه لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف أن مواطنين ما زالوا يتواجدون في حيي الزيتون والصبرة رغم أنهما مصنّفان كمناطق "حمراء"، مشيرًا إلى أن خطوط المياه المعطلة تتواجد في هذه المناطق، ما يجعل الوصول إليها يتطلب تنسيقًا قد يستغرق أسبوعين على الأقل، لافتًا إلى أن المدة الممنوحة للبلديات عادةً لا تكفي لإصلاح الأعطال.

وحذّر سالم من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة إذا استمر تعطّل شبكات المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أن الوضع الراهن يهدد الصحة العامة ويضاعف من معاناة السكان.