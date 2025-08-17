الجبهة الشعبية: إعلان الاحتلال عن إخلاء غزة جريمة حرب كبرى

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن إخلاء مدينة غزة يُعد جريمة حرب كبرى وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، معتبرةً أن هذا الإعلان يمثل ذروة مشروع الإبادة والتطهير العرقي والاقتلاع الشامل لشعبنا الفلسطيني.

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي اليوم السبت أن الإعلان يأتي في إطار سياسة ممنهجة لتفريغ غزة من سكانها وضرب الهوية الوطنية الفلسطينية، في استمرار لما وصفته بـ"نكبة جديدة ومأساة كبرى تُنفذ على مرأى ومسمع من العالم".

ولفتت إلى أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وما تضمنت من شروط وعراقيل أمام أي اتفاق لوقف إطلاق النار، تبرهن أن مشروع الاحتلال الوحيد هو الإبادة والاستئصال والدمار المستمر.

وأشارت الجبهة إلى أن ما أعلنه الاحتلال عن إدخال خيام إلى جنوب القطاع ليس سوى محاولة لتغطية المجزرة الكبرى، مؤكدةً أن المزاعم الإسرائيلية حول التنسيق الإنساني مع الأمم المتحدة مكشوفة ومفضوحة من قبل المنظمة الدولية نفسها.

وحملت الجبهة الضوء الأخضر الأمريكي، سواء عبر الدعم السياسي أو العسكري، المسؤولية في منح الاحتلال الشرعية لمواصلة ارتكاب الجرائم، معتبرةً أن صمت المجتمع الدولي يجعل مؤسساته عاجزة أو متواطئة.

واختتمت الجبهة بيانها بالدعوة إلى بناء وحدة وطنية عاجلة لتحديد استراتيجية مواجهة مشتركة لمخططات الاحتلال، داعية جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية وأحرار العالم إلى تصعيد الضغط والمواجهة بكل الوسائل لوقف هذه الجريمة الكبرى بحق غزة.