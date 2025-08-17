الأحرار الفلسطينية: تصريحات مسؤول صهيوني عن قتل فلسطينيين اعتراف رسمي بجريمة مخطط لها

قالت حركة الأحرار الفلسطينية إن تصريحات رئيس المخابرات الصهيونية أهارون حاليفا حول قتل خمسين ألف فلسطيني بقصد مسبق تُعد اعترافًا رسميًا من مسؤول صهيوني بارتكاب جريمة قتل عمد ومخطط لها مسبقًا.

وأضافت الحركة في تصريح صحفي صادر اليوم الأحد، أن غطرسة الاحتلال ووقاحة قادته ترتبط بدعم أمريكي وازدواجية معايير المجتمع الدولي، إلى جانب صمت عربي وإسلامي وصفته بـ"المخزي".

وأكدت الأحرار على وجوب أن تقوم الأمم المتحدة، بصفتها راعية للأمن والسلم الدوليين، بالتعامل مع هذا الفعل وفق نصوص القانون الدولي، دون الانحياز للفاعل القوي، مطالبةً بـتفعيل أوامر ملاحقة قادة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.