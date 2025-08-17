تفعيل صفارات الإنذار وإيقاف العمل في "بن غوريون" بعد إطلاق صاروخ يمني

أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن توقف العمل في مطار "بن غوريون" الدولي، أكبر مطارات الاحتلال، بعد تفعيل صفارات الإنذار عقب إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأدى الانذار إلى حالة من الهلع والفوضى بين المستوطنين والمسافرين، حيث هرع كثير منهم إلى الملاجئ داخل المطار وخارجه لحماية أنفسهم من أي خطر محتمل.

وادعى جيش الاحتلال اعتراض الصاروخ في سماء فلسطين المحتلة، مؤكداً أنه لم يُسجل أي أضرار بشرية أو مادية نتيجة إطلاقه. لكن وسائل الإعلام العبرية وصفت المشهد في المطار بـ"الفوضوي والمرعب"، مشيرة إلى توقف كافة الرحلات الجوية مؤقتًا وتأجيل عدد من الرحلات الداخلية والدولية حتى انتهاء حالة الإنذار.

وأكدت مصادر عبرية أن هذا الهجوم هو جزء من سلسلة إطلاق صواريخ من اليمن، حيث أُطلقت نحو 70 صاروخًا باتجاه فلسطين المحتلة منذ استئناف الاحتلال الحرب وخرقه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل نحو 5 أشهر، بمعدل صاروخ كل يومين تقريبًا.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التوترات في المنطقة، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، واستمرار معاناة الفلسطينيين جراء الحصار والعدوان المتواصل. كما يعكس إطلاق الصواريخ اليمنية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ورفضًا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.