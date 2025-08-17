مصادر طبية: 42 شهيدًا في قصف الاحتلال اليوم بينهم 22 من طالبي المساعدات

أكدت مصادر طبية فلسطينية اليوم استشهاد 42 مواطنًا في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق بقطاع غزة، بينهم 22 شخصًا كانوا في انتظار المساعدات الإنسانية.

وأوضحت المصادر أن القصف استهدف مناطق مأهولة بالسكان بشكل مباشر، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين النساء والأطفال، إضافة إلى دمار واسع في المنازل والممتلكات.

وجاء هذا القصف في وقت تشهد فيه غزة أوضاعًا إنسانية صعبة للغاية، مع نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية، وسط استمرار الحصار وعمليات القصف المتواصل من قبل الاحتلال.

وتناشد المصادر الإنسانية الدولية للتدخل الفوري ووقف العدوان لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين في القطاع.