مكتب إعلام الأسرى: أوضاع مأساوية للأسرى في سجن "مجدو" وسط ضرب وتجويع

كشف مكتب إعلام الأسرى عن واقع مأساوي يعيشه الأسرى في سجن "مجدو"، حيث يتعرضون للتفتيش المستمر، والضرب، والتجويع، والإهانات اللفظية.

وأشار المكتب إلى أن الكثير منهم يعانون من أمراض مختلفة، أبرزها مرض السكابيوس، وسط غياب كامل للرعاية الطبية، مؤكدين أن اقتحام السجن الأخير قبل أسبوع، والمعروف بـ "القمعة"، تخلله ضرب وسحل أدى إلى إصابة معظمهم بالورم نتيجة الاعتداءات.

وأضاف في بيان له أن توزيع الطعام ("الفورة") يتم حسب مزاج إدارة السجن ودون مواعيد محددة، فيما يبقى الطعام في أسوأ حالاته.

وحمل مكتب إعلام الأسرى إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، مؤكداً أن ما يتعرضون له من ضرب وتجويع وإهمال طبي يشكل جريمة منظمة، داعياً المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات.