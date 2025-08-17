تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية

شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وأوضح تقرير محلي أن مستوطني قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله اقتحموا القرية اليوم الأحد، وهاجموا مركبة لأحد المواطنين، وأعطبوا هيكلها وكسروا زجاجها.

وفي أريحا، واصل المستوطنون اعتداءاتهم اليومية على سكان منطقة شلال العوجا، أثناء رعي مواشيهم وأغنامهم في أراضي المواطنين. كما تعرضت ممتلكات المواطنين في تجمع نبع غزال بقرية الفارسية بالأغوار الشمالية لاعتداءات الليلة الماضية، شملت إتلاف صهاريج مياه بلاستيكية وسكبها على الأرض وقطع الأنابيب الواصلة إلى خيام الأهالي.

وأشار التقرير الحقوقي إلى تصاعد ملحوظ في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، حيث وثق ما يزيد على 1821 اعتداء خلال شهر يوليو، منها 1355 نفذتها قوات الاحتلال و466 نفذها المستوطنون. وكانت أعلى معدلات الاعتداءات في محافظات رام الله والبيرة (302)، والخليل (300)، ونابلس (293).

وأكدت المصادر الفلسطينية استمرار الدعوات لمواجهة جرائم المستوطنين والتصدي لاعتداءاتهم على الأراضي والمواطنين.