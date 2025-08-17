حركة نساء الكرامة تدعو لمواصلة الفعاليات النسائية دعماً لنضال المرأة الفلسطينية

وجهت "حركة نساء فلسطين – الكرامة" اثناء مظاهرة حاشدة في العاصمة مدريد تحية ثورية لمئات المنظمات النسائية والتضامنية في مختلف قارات العالم، ومئات الشخصيات والفعاليات النسوية التي استجابت لــ "نساء فلسطين" ووقفت إلى جانب نضال المرأة الفلسطينية وصمودها الأسطوري في قطاع غزة، وفي مواجهة العدوان الصهيوني الإجرامي المستمر منذ 22 شهرًا.

وأكدت خالدية أبو بكرة منسقة الحركة أن "هذا الدعم الأممي النسوي من مختلف دول وعواصم العالم، يفضح كيان الاحتلال الإسرائيلي ويعري تواطؤ الأنظمة والدول المطبّعة، ويمنح نساء فلسطين قوة إضافية للاستمرار في الصمود والمواجهة."

ودعت أبو بكرة كافة القوى والاتحادات والمنظمات النسائية حول العالم إلى "تنظيم مسيرات غاضبة، وندوات تعبويّة، وفعاليات متواصلة، ضد الإبادة التي ترتكبها الولايات المتحدة وإسرائيل في قطاع غزة، ومن أجل فضح جرائم الاحتلال وداعميه"

كما طالبت أبو بكرة بالعمل على "تعزيز النضال المشترك لدعم مقاومة المرأة الفلسطينية ودورها الحاسم في المعركة، وتكثيف الضغط الشعبي والسياسي على الحكومات المجرمة المتواطئة مع الصهاينة" داعية إلى "قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وعزله شعبياً ورسمياً"

وشدَّدت على أن "النضال النسوي الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من معركة التحرر الوطني الشاملة، وأن صوت النساء الفلسطينيات، من غزة الصامدة ومن الضفة والقدس إلى كل مخيمات اللجوء والشتات، سيظل يعلو في وجه الاحتلال وعملائه، حتى كنسه من كامل تراب فلسطين وتحقيق التحرير والعودة."

وكانت "حركة نساء فلسطين -الكرامة" قد أصدرت عريضة أممية وقعت عليها مئات المنظمات النسوية، وشهدت العديد من العواصم في العالم فعاليات عبرت عن تضامنها مع صمود ونضال المرأة الفلسطينية في غزة وعموم فلسطين.