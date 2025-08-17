راهبة أميركية تصف حماس بأنها حركة مقاومة وتكشف معاناة المسيحيين بفلسطين

قالت الأم أغابيا ستيفانوبولوس، الراهبة الأميركية المقيمة في بلدة بيثاني بالضفة الغربية منذ عام 1996، في مقابلة مع الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون، إن حركة حماس حركة مقاومة تدافع عن شعبها وأرضها.

وأكدت الراهبة أن السياسات الإسرائيلية جعلت حياة الفلسطينيين المسيحيين والمسلمين على حد سواء شديدة الصعوبة، نتيجة القيود المفروضة على الحركة، ومصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات.

وانتقدت الأم أغابيا الدعم الأعمى الذي يقدمه بعض المسيحيين الصهاينة في الولايات المتحدة لإسرائيل، مشيرة إلى أنه يزيد من معاناة السكان الفلسطينيين.

كما لفتت إلى أن كنائس ومؤسسات مسيحية في الضفة الغربية وقطاع غزة تتعرض للقصف والدمار، معتبرة ذلك جزءًا من استهداف ممنهج للفلسطينيين بسبب انتمائهم الديني والوطنية الفلسطينية.

تجاوزت المقابلة على وسائل التواصل الاجتماعي 12 مليون مشاهدة، وسط تفاعل واسع مع تصريحاتها المثيرة للجدل والداعمة للحقوق الفلسطينية.