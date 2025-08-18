أطباء بلا حدود: إصابات غزة تضاعفت 3 مرات يوميا

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن أعداد المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة تضاعفت ثلاث مرات يوميا منذ بدء العمل في مراكز توزيع المساعدات التابعة لـ "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليا وأمريكيا.

وصرح محمد أبو مغيصب؛ نائب المنسق الطبي للمنظمة بغزة، في حديث عبر منصة "إنستغرام"، أن "النظام الصحي (في قطاع غزة) كان هشا أصلا قبل الحرب، وما تبقى منه مجرد هيكل بالكاد يعمل".

وبين "أبو مغيصب" أن "القطاع الصحي بغزة يواجه رعبا جديدا بعدما تحولت نقاط توزيع الأغذية التي تدعمها إسرائيل من خلال ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية إلى منطقة للقتل".

وأكد: "تلك المواقع ساهمت في مضاعفة التدفق اليومي للجرحى لثلاث مرات، مقارنة بما كان عليه قبل إنشاء مراكز التوزيع". منوهًا إلى أن أعدادا كثيرة من الجرحى يفقدون حياتهم قبل أن يصلوا إلى مستشفيات القطاع.

وتابع: "نرى أطرافا مبتورة والتهابات شديدة وعظاما مهشمة وشرايين ممزقة، بحاجة إلى جراحة عاجلة وعناية مركزة، والجراحة العاجلة والعناية المركزة، تأثرتا بشكل شديد جراء الإبادة الجماعية".

وأوضح: "كلاهما ينهار في مستشفيات غزة المتبقية". مشددًا على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والوصول الطبي والإنساني المستدام من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالقطاع.

واستدرك: "بدون تحقيق ذلك لن يتبق شيء لإنقاذه لا المستشفيات ولا المرضى ولا المستقبل".

وكانت قوات الاحتلال، قد بدأت يوم منذ 27 أيار/ مايو الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"؛ وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، ومرفوضة من الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الإغاثية الدولية.

واستشهد، وفق معطيات فلسطينية رسمية صادرة عن وزارة الصحة، 1924 مدنيًا من منتظري المساعدات وأصيب أكثر من 14 ألفًا و288 آخرين، برصاص واعتداءات قوات الاحتلال.