"العفو الدولية": "إسرائيل" تنفذ سياسة تجويع متعمدة بغزة

قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ سياسة تجويع متعمدة في قطاع غزة. منوهة إلى الحصول على "شهادات جديدة" تكشف أدلة "دامغة" على أن تجويع الاحتلال للفلسطينيين في غزة سياسة متعمدة.

وأكدت "العفو الدولية" في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت" اليوم الإثنين، أن "إسرائيل" تعمل من خلال سياسة التجويع على تدمير صحة ونسيج المجتمع الفلسطيني بشكل منهجي في قطاع غزة؛ "ما يعكس انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي".

وأردفت: "الشهادات عن التجويع بغزة إدانة صارخة لنظام دولي منح إسرائيل إفلاتا شبه كامل من العقاب لعقود، رغم تكرار الانتهاكات واستمرار الحصار الذي يفاقم من الأزمة الإنسانية في القطاع".

وطالبت المنظمة الدولية، برفع الحصار عن قطاع غزة فورا ومن دون شروط وفرض وقف دائم لإطلاق النار.

وأمس الأحد، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، 7 حالات وفاة جديدة نتيجة التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة، بينها طفلان. بينما ارتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 251 شهيدًا، بينهم 110 أطفال.

وتتفاقم أزمة سوء التغذية بين الأطفال في غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق، حيث يمنع الاحتلال دخول جميع المساعدات الإنسانية منذ مارس/ آذار الماضي، بما فيها حليب الأطفال والمكملات الغذائية العلاجية، ولم تسمح سوى بمرور كميات محدودة.

ورغم سماح الاحتلال، في الأسابيع الماضية بدخول عشرات الشاحنات الإنسانية يوميا إلى قطاع غزة بعد انتقادات دولية حادة بأعقاب منع دخولها للمساعدات منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، فإنها سهلت عمليات سرقتها ووفرت الحماية لذلك.