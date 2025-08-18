أستراليا تلغي تأشيرة مسؤول إسرائيلي متطرف بسبب تصريحاته التحريضية

أعلنت الحكومة الأسترالية، الإثنين، إلغاء تأشيرة رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي سيمحا روثمان، وذلك قبل يوم واحد من موعد وصوله إلى البلاد، على خلفية مواقفه وتصريحاته التحريضية.

وكان من المقرر أن يشارك روثمان، عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، في أربعة نشاطات داخل أستراليا، بينها حدثان عامان في سيدني وملبورن، إضافة إلى لقاءات خاصة أُدرجت تحت عنوان "جولة تضامن".

وأكد وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك رفض طلب روثمان للحصول على تأشيرة، مشددًا على أن حكومته "تتخذ موقفًا صارمًا تجاه الأشخاص الذين يسعون إلى الدخول إلى أستراليا لنشر الانقسام"، لافتًا إلى أن روثمان لن يتمكن من التقدّم للحصول على تأشيرة جديدة لمدة ثلاث سنوات.

ويُعرف روثمان بمواقفه المتشددة، إذ يعد من أبرز معارضي حل الدولتين، وسبق أن أيّد مقترح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. كما صرّح بأن "تطبيق السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة سيؤكد للعالم أن هذه الأرض ملك لإسرائيل اليوم وغدًا وإلى الأبد".