حماس: زيارة نتنياهو لمستوطنة "عوفرا" استفزاز خطير وتصعيد للاستيطان

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإثنين، زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى مستوطنة "عوفرا" المقامة شمال شرق رام الله، ووصفتها بأنها "تجسيد لنهج استيطاني همجي وتحدٍ صارخ لإرادة المجتمع الدولي ولقراراته الرافضة للاستيطان".

وقالت الحركة في بيان صحفي إن هذه الزيارة "تمثل ضوءًا أخضر لمزيد من التهام الأرض الفلسطينية، وتشجيع المستوطنين الإرهابيين على تصعيد هجماتهم واعتداءاتهم الممنهجة ضد المواطنين وممتلكاتهم".

وحذّرت حماس من خطورة المخططات الصهيونية التي تهدف إلى الضم والتهجير والاستيلاء الكامل على أراضي الضفة الغربية، مؤكدة أن استمرار العدوان سيقابَل بمزيد من التصعيد والمواجهة.

ودعت الحركة المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى تحرك عاجل وفاعل "لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام حكومة الاحتلال بوقف اعتداءاتها، ومحاسبة قادتها على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".