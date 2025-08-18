وزارة الصحة: 60 شهيدًا و344 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 60 شهيدًا و344 إصابة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على مختلف المناطق.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب شدة القصف وغياب الإمكانيات.

وبحسب الإحصائية الرسمية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 62,004 شهيدًا و156,230 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم فقط، بلغ عدد الشهداء 10,460 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 44,189 إصابة.

وفي سياق استهداف المدنيين خلال محاولتهم الحصول على المساعدات، ذكرت الوزارة أن المستشفيات استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 27 شهيدًا و281 إصابة، ليرتفع إجمالي ما يُعرف بـ"شهداء لقمة العيش" إلى 1,965 شهيدًا وأكثر من 14,701 إصابة منذ بداية العدوان.

كما سجلت مستشفيات القطاع 5 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال اليوم الأخير، من بينهم طفلان، لترتفع الحصيلة إلى 263 وفاة جراء الجوع، بينهم 112 طفلًا.