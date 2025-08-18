المقاومة تستهدف قوات الاحتلال جنوب غزة

أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي – أنها قصفت ظهر اليوم بقذائف هاون عيار 60 مقراً لقيادة وسيطرة قوات الاحتلال داخل مدرسة الفرقان جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة، مؤكدة إصابة الموقع بشكل مباشر.

من جانبها، كشفت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – أنها نفذت أول أمس السبت عملية نوعية تمثلت في إيقاع قوة إسرائيلية من الجنود والآليات في حقل ألغام مكوّن من عبوات مضادة للأفراد والدروع في محيط ملعب المناصرة جنوب حي الزيتون، مشيرة إلى أن مجاهديها رصدوا عملية إخلاء القتلى والجرحى وسحب الآليات تحت غطاء ناري كثيف.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاحتلال شن عدوانه المتواصل على قطاع غزة، فيما تؤكد المقاومة الفلسطينية استمرارها في استهداف قواته رداً على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.