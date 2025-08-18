بالفيديو.. كتائب القسام تواصل عمليات "حجارة داود" ضد قوات الاحتلال في غزة

أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – عن تنفيذ سلسلة عمليات نوعية ضمن معركة "حجارة داود" في مختلف محاور القتال بقطاع غزة.

وأوضحت القسام أن مجاهديها تمكنوا أول أمس السبت من إيقاع قوة إسرائيلية من الجنود والآليات في حقل ألغام مكوّن من عبوات مضادة للأفراد والدروع في محيط ملعب المناصرة جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، حيث رُصدت عملية إخلاء القتلى والجرحى وسحب الآليات المستهدفة تحت غطاء ناري كثيف.

كما بثت الكتائب مشاهد مصوّرة من استهداف جنود وآليات العدو بقذائف الهاون في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، إلى جانب مقاطع أخرى تُظهر تصدي مجاهديها للقوات المتوغلة في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأكدت الكتائب أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد المستمر على العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد القطاع، وتوجيه ضربات مباشرة للقوات المقتحمة وتحشّداتها في محاور المواجهة.