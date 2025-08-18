الجزيرة: حماس تبلغ الوسطاء موافقتها على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار

أكدت قناة الجزيرة نقلاً عن مصدر في حركة حماس أنّ الحركة أبلغت الوسطاء بالموافقة على المقترح الذي قُدم يوم أمس، وذلك بعد التشاور مع الفصائل الفلسطينية. وأشارت مصادر للتلفزيون العربي إلى أن الرد جاء إيجابياً، فيما ستعمل الدوحة والقاهرة على دعوة المبعوث الأمريكي ويتكوف إلى المنطقة لبدء عملية التفاوض مع الجانب الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة الميادين عن مصدر قيادي فلسطيني تفاصيل موسّعة حول المقترح، أبرزها:

انسحاب قوات الاحتلال بعمق 1000 متر في مناطق شمال وشرق القطاع باستثناء الشجاعية وبيت لاهيا.

إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء مقابل تحرير 140 أسيراً فلسطينياً من المؤبدات و60 من المحكومين بأكثر من 15 عاماً.

إدخال مساعدات إنسانية مكثفة تشمل الوقود والمياه والكهرباء، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز ومعدات رفع الأنقاض، وذلك فور دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، وفقاً لاتفاق 19 يناير 2025.

تقوم الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر والمؤسسات الدولية باستلام وتوزيع المساعدات داخل القطاع.

فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين وفقاً للاتفاق السابق.

مقابل كل جثة إسرائيلي يتم الإفراج عن 10 جثامين فلسطينيين.

إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء من سجون الاحتلال.

تعديل خرائط إعادة الانتشار شمالاً وشرقاً بما يتماشى مع بنود الاتفاق.

ويُنتظر أن تبدأ جولة مشاورات جديدة بين الوسطاء والجانب الإسرائيلي خلال الساعات المقبلة، وسط ترقب دولي للتطورات التي قد تفتح الباب أمام اتفاق جزئي يمهد لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة