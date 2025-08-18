الرسالة نت

في رسالة له من خلف القضبان

الأسير حسن سلامة: ضُربت وتركت أنزف لساعتين في عزل جانوت

الرسالة نت

تلقت زوجة الأسير القائد حسن سلامة رسالة من داخل عزله الانفرادي في سجن جانوت، كشف فيها عن حجم الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرض له الأسرى المعزولون في سجون الاحتلال.

وقال سلامة في رسالته: "انتقلت من عزل مجدو إلى عزل جانوت؛ وعندما وصلت تم ضربي بشدة حتى فُتح رأسي، وتركت أنزف مقيداً لأكثر من ساعتين دون علاج، كما جرى ضرب جميع الأسرى على رؤوسهم. وما نتعرض له في العزل يفوق الخيال من إهانات وضرب ودعس على الرأس، لم يتركوا شيئاً إلا فعلوه بنا، وما زال الاستهداف مستمراً وخاصة للأسرى المعزولين."

ويُعد الأسير حسن سلامة من أبرز قادة الحركة الأسيرة، ويقبع في سجون الاحتلال منذ أكثر من 28 عاماً، حيث يواجه ظروفاً صحية صعبة في ظل سياسة الإهمال الطبي والعزل المتواصل.

 

