مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ683

تتواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ683 على التوالي، حيث شهدت الساعات الأخيرة سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي التي خلفت عشرات الشهداء والجرحى في مناطق متفرقة.

أعلنت الخدمات الطبية عن انتشال شهيدين و53 إصابة من بين منتظري المساعدات شمالي القطاع.

مستشفى شهداء الأقصى أكد وصول شهيدين جراء استهداف قوات الاحتلال جنوب شرقي دير البلح، قبل أن يرتفع العدد لاحقًا إلى أربعة شهداء في المنطقة ذاتها.

طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة على محيط الكلية التطبيقية غرب خان يونس، في حين استشهدت طفلة وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة للنازحين قرب الكلية الجامعية غرب المدينة.

الاحتلال نفذ عدة غارات شمال غربي خان يونس، وأخرى على مخيم البريج وسط القطاع، إلى جانب قصف مدفعي مكثف شمال غربي المدينة.

مصادر طبية أكدت ارتقاء خمسة شهداء قرب موقع كيسوفيم جنوب شرقي دير البلح، وهم:

1. عبدالله أبو عمرة

2. علي أحمد السعايدة

3. أنس عبد الكريم بشير

4. أدهم أبو ريا

5. حسن محمد حربق

قصف الاحتلال أيضًا حي الصبرة جنوب غزة بقذائف المدفعية وإطلاق نار مكثف من الدبابات، وأسفر قصف إسرائيلي قرب مفترق الكلية الجامعية مع شارع 8 جنوب المدينة عن وقوع شهداء وجرحى.

كما شنت الطائرات الحربية غارة على دوار أبو شرخ غرب جباليا بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة.

في حي الأمل شمال غرب خان يونس، نفذت قوات الاحتلال غارتين متتاليتين، فيما أقدمت على نسف مبانٍ سكنية شرقي مدينة غزة.

وفي حصيلة أولية لهذا اليوم، أكدت المصادر الطبية استشهاد 16 مواطنًا منذ فجر اليوم جراء الغارات المتواصلة.

في الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها، حيث اعتقلت شابًا وسيدتين خلال مداهمة ضاحية ذنابة شرق طولكرم، واقتحمت أيضًا بلدة بيت أمر شمال الخليل.